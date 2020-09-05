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المساجد نبهت بتوخي الحذر… النيل يغضب ويداهم القلعة والأهالي يستنفرون

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داهم النيل عددا كبيرا من المنازل بمنطقة الكلاكلة القلعة مهددها بالغرق وسط استنجاد الأسر والأهالي الذي خرجوا جميعا بعد علو اصوات المساجد لتنبيههم عبر مكبرات الصوت لتوخي الحذر وعمل مزيد من التروس

 

إلا أن قوة اندفاع المياه وفق صحيفة السوداني كانت أقوى وفوق المتوقع الأمر الذي جعل البعض يقوم بالخروج ومغادرة المنازل خوفا من الغرق فيما اجتمع عدد كبير من شباب الحي والأحياء المجاورة لنجدة أهاليهم وعمل مزيد من التروس.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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