لجنة الفيضان تحذر المواطنين بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل بالخرطوم

السبت 5 سبتمبر 2020

وجهت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية، تحذير للمواطنين للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم ، بعدما سجلت محطة الخرطوم اليوم السبت أعلى منسوب للنيل ، وبلغ المنسوب (17.62 متر) متجاوزا أعلى قمة مسجلة (17.26 مترا) بـ36 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية ،بينما سجلت محطة شندى اليوم (18.34 مترا) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ27 سم.



وأكدت لجنة الفيضانات فى بيانها اليوم، أن منسوب محطة الديم انخفض 26 سم وانخفض الإيراد 80 مليون م 3 (912 إلى 832 مليون م 3)، موضحة أن إيراد النيل الأزرق خلال الأسبوع الماضى بلغ عند محطة الديم (900-950 ) مليون متر مكعب/ اليوم، بينما لم يتجاوز تصريف خزان الروصيرص 650-600 مليون متر مكعب/ اليوم، مشيرة إلى أن مساهمة الروصيرص خفضت 300 مليون م 3 يوميا، بينما يتذبذب إيراد العطبرواى خلف خزان خشم القربة من 170إلى 300 مليون م 3، وتوقعت اللجنة ان تكون المناسيب ليوم غد السبت على النحو التالى:

قطاع "الدمازين – سنار" سيشهد استقرارا.

قطاع "سنار - الخرطوم" سيشهد ارتفاعا فى حدود 2سم.

قطاع "الخرطوم - عطبرة" سيشهد ارتفاعاً فى حدود 3سم.

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قطاع "خشم القربة - عطبرة" سيشهد ارتفاعاً.

قطاع "عطبرة - سد مروى" سيشهد استقرارا.

قطاع "سد مروى -الدبة" سيشهد استقرارا.

قطاع "الدبة - دنقلا" سيشهد استقرارا.

وذكرت اللجنة فى تقريرها، أن محطة مدنى سجلت اليوم 20.64 متراً لتسجل يومى الاحد والاثنين،20.57 مترا و20.54 مترا على التوالى بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 19.18 مترا وتنخفض غدا الى 19.10 مترا ومن ثم الى 19.08 مترا بعد غد الاثنين، ، وسجلت الخرطوم اليوم 17.62 مترا وترتفع 2 سم غدا الاحد لتصل الى 17.64 مترا، وتوقعت ان تسجل محطة شندى غدا الاحد 18.39 مترا،وبحسب لجنة الفيضانات فقد سجلت محطة عطبرة اليوم 16.28 مترا،وتصل غدا الاحد الى 16.31 متراً،بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.17 مترا ويتوقع ان تسجل غدا 15.13 مترا وتستقر بعد غد على 15.17 متراً