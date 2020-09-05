محمد بن زايد يتصل بالملك عبدالله الثاني ويهدّده بأمرٍ خطير!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أنّ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد هدد الملك الأردني عبدالله الثاني بعد التغريدة التي نشرها شقيقه الأمير علي بن الحسين رافضاً فيها التطبيع مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن محمد بن زايد اتصل مباشرة بالعاهل الأردني، وهدده بطرد ربع مليون أردني يعملون في الإمارات.

وشنّ إعلاميون ومغرّدون إماراتيون حملة إساءة واسعة للأمير علي بن الحسين على خلفية مشاركته عبر حسابه في “تويتر”، مقالاً من موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، بعنوان (صفقة إماراتية إسرائيلية: انفراج أم خيانة؟).

ويتحدث المقال عن اتفاق التطبيع بين اسرائيل والإمارات، ويحتوي على صورة “مهينة” لولي عهد أبوظي محمد بن زايد عليها حذاء وكتب فوقها كلمة (خائن)، حذفه لاحقاً.

وكانت تقارير صحفية أشارت الى أن الملك عبدالله الثاني أصدر أمراً ملكياً لشقيقه بشطب مشاركته للمقال من صفحة تويتر تماماً. بعدما شطبت الصورة التي ترافق النص.

ورجحت المصادر التي نقلت عنها صحيفة “القدس العربي” سلسلة اتصالات عاصفة جرت قبل شطب النص على تويتر.

وأصر الأمير علي على أن مشاركته للمقال لا تعني تبنيه، ولخمس ساعات تقريباً قاوم ضغوطاً لشطب النص وعلى أساس عدم مسئوليته أو مسئولية بلاده عن مقال لكاتب أجنبي.

وبحسب أوساط دبلوماسية كشفت بأن الجانب الإماراتي في الاتصالات أصر على إزالة تغريدة الأمير تماماً وليس تعديلها أو إعلان أنها لا تمثل موقف الأمير.

وتطاول المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي على الأمير علي بن الحسين بعد موقفه الرافض للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل .

ووصف سيء السمعة “المزروعي” الأمير علي بأنّه “مدمن” مخدرات وأن ما فعله “عيب”. داعياً الإماراتيين الى عدم الزج باسم الأردن والملك عبدالله الثاني في هجومهم على الأمير علي.