الخليج 365 : فاجأت مذيعة إحدى الشركات بطلبها مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه لتقديمها احتفالاً مصغراً خاصاً بالشركة.

وأكدت مصادر كوكتيل أن إدارة الشركة رفضت الأمر معتبرة أنه استغلال ليس إلا.

“تفاصيل أوفى ضمن تقرير ينشر لاحقا عن عدادات المذيعات”.

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كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة تطلب ٣٠٠ ألف جنيه نظير إطلالتها على منصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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