أردوغان: تركيا مستعدة لتقاسم ثروات شرق المتوسط ولكن بشرط واحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، استعداد تركيا لكافة أشكال التقاسم لثروات شرق المتوسط، شرط أن يكون ذلك عادلا.

ووفقا لوكالة “الأناضول”، أضاف أردوغان أن “تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تُفرض عليها”.

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق، “إن محاولة الاستيلاء على كامل ثروات المتوسط​، التي هي حق لكل بلد يطل عليه، مثال للاستعمار الحديث”.

وأوضح أن “محاولة حبس تركيا في نطاق سواحلها من خلال جزيرة (ميس اليونانية) تبلغ مساحتها 10 كم مربع فقط، أبرز تعبير عن الظلم وعدم الإنصاف، مضيفا أن “محاولات الدفع بدولة لا تنفع نفسها (في إشارة إلى اليونان) لمواجهة قوة إقليمية ودولية مثل تركيا، باتت أمرا مضحكا”.

وتابع قائلا: “التصريحات الدبلوماسية والسياسية الخداعة لم تعد كافية للتغطية على ظلم الدول التي تظن نفسها عظيمة وقوية ولا تهزم”، مؤكدا أن فعاليات بلاده شرقي المتوسط وبحر إيجة، تستند إلى مبدأ البحث عن الحق والعدالة.