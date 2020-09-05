زحام غير مسبوق بمراكز ترخيص المركبات بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد مراكز الفحص الالي و ترخيص المركبات زحاما غير مسبوق منذ الاربعاء الماضي بعد خطاب مدير عام الشرطة الفريق اول عز الدين الشيخ بكسلا والذي طالب عبره شرطة المرور بالتشدد في حجز المركبات غير المرخصة والمخالفة.

وقال احد النظاميين بمركز ترخيص جبرة الخرطوم ان خطاب مدير الشرطة بكسلا تنزل في كل الولايات وشهدت الخرطوم زحاما غير مسبوق لاكمال ترخيص المركبات خشية حجزها بواسطة المرور.

وتكدست عشرات المركبات امام مركز ترخيص جبرة و عبر عدد من المواطنين عن رضائهم لسهولة الاجراءات وسرعتها رغم التكدس من كافة انواع المركبات وقال احد العاملين بالمركز بجبرة ان قرارات مدير الشرطة لمست الشارع العام والمواطن مؤكدا على ان العقوبة والقانون سيطالان المخالفين مواطنا كان او نظاميا على الحد السواء.