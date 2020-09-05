ملاك (٧٤٥٠٠٠) فدان في الجزيرة يتسلمون مستحقاتهم

الخليج 365 :
أعلن المزارع عثمان إبراهيم من مكتب فحل بالقسم الجنوبي بمشروع الجزيرة أن جملة مساحة أراضي الملاك بمشروع الجزيرة تبلغ 841 ألف فدان حكر داخل المشروع .
وكشف إبراهيم في تصريح لسونا عن تكوين 4 لجان حكومية لمعالجة مطالب ملاك أراضي مشروع الجزيرة المتكرره حيث نفذت اللجان عدة بحوث ورفعت توصيات من قبل نظام الإنقاذ البائد إلا أن جميع الحكومات المتعاقبة فشلت في تنفيذ التوصيات .
وأشار إلى أن مجلس إدارة مشروع الجزيرة برئاسة الشريف أحمد عمر بدر قد أصدر قرارا بتحديد قيمة الفدان 1100 جنيه حيث قبل بعض الملاك عرض مجلس الإدارة وصرفوا إستحقاقاتهم إلا أن لجنة ملاك الأراضي قدمت طعنا لدي محكمة الطعون الإدارية التي أبطلت قرار مجلس الإدارة إذ إعتبرت صيغة القرار نزع وهذا ليس من إختصاص المجلس بل حق رئيس الجمهورية فأوقفت البيع ..
وقال ان المساحات التي صرف أصحابها استحقاقهم تبلغ 74500 فدان لكن لم يتغير السجل .
ولفت إلى أن الإيجار تحدد في العام 1927م بعقد لمدة 40 عاماً بقيمة إيجار لكل هذه الفترة ريال مجيدي ما يعادل أردب عيش كبير بعد العام 1967م تم تجديد العقد والعملة قيمتها أصبحت لا تساوي قيمة الترحيل والمكتب كان مفتوحا في مالية الجزيرة إلى أن تم إغلاقه في العام 1992م والآن لا يوجد إيجار الحكومة تسيطر على أرضي الملاك لمدة 53 عاماً ولفت إلى أن آخر دراسة أعدتها لجنة في العام 2017م حددت قيمة الإيجار 450 جنيها فقط ..
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