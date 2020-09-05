الفنانة عشه الجبل تكشف كواليس الحفل الذي تعرضت فيه للتحرش وترد على المنتقدين: (أخواتكم بلبسوا ضيق وبرقصوا في الحفلة فلماذا عشة الجبل؟)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت الفنانة السودانية المثيرة للجبل عائشة الجبل عن كواليس حفلها الضجة الذي تعرضت فيه للتحرش من قبل عدد كبير من الشباب المتواجدين في مكان الحفل بعد نهايته وذلك من خلال حوار تم بثه على يوتيوب وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الفنانة الملقبة بالجبلية بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين إن الحفل كان جميلاً وشهده جمهور كبير من مدينة الحصاحيصا وحتى سوبا وسار بصورة طيبة حتى نهايته. وتابعت: بعد نهاية الحفل أردت الخروج من أجل العودة للخرطوم وتفاجأت بكمية كبيرة جداً من الشباب تهجموا علينا وتحرشوا بي دون أي سبب وقاموا بتكسير زجاج السيارات. وأضافت الجبلية: أعتقد أن هذا الجمهور لا يمثل الشباب السودانيين الذين قادوا ثورة التغيير ولا يمثلون جمهور عشة الجبلية وأن هذه الأفعال دخيلة على الشعب السوداني, لأن الرجل السوداني معروف بالشهامة والرجولة ولا يمكن أن يأتي بمثل هذه الأفعال مع أنثى.