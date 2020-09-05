5 الف طن قمح لبداية العمل بمطاحن الأبيض الحديثة

الخليج 365 :
وأوضح المنا احمد محمد مدير مطاحن الابيض أن الاجتماع ناقش الترتيبات لإعادة تشغيل المحاطن بصورتها الكاملة مضيفا بأنه تم التصديق من قبل وزارة التجارة والصناعة لتوفير 5 الف طن من القمح من المخزون الاستراتيجي لبداية العمل في المطاحن قريبا مبينا أن تشغيل المطاحن سيسهم بصورة كبيرة في تغطية حوجة ألولاية من الدقيق.
دكتور يوسف اودون مدير التخطيط التنموي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالولاية أشار إلى إمكانيات مطاحن الابيض الحديثة وقال إن تشغيل المطاحن يأتي ضمن مساعي الحكومة الانتقالية في تشغيل الطاقات المتوقفة عن العمل وتوطين انتاج الدقيق بالولاية في سبيل تحسين معاش الناس.
وقد أمن الاجتماع على تكوين لجنة لتنفيذ المطلوبات للشروع في بداية العمل بمطاحن الابيض الحديثة.
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