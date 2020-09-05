موجهات صارمة لضبط وتوزيع الوقود والغاز بالنيل الابيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد الأستاذ مجدى محمد ميرغنى مدير النقل العام والبترول بولاية النيل الأبيض إستقرار موقف المواد البترولية فى الولاية خاصة البنزين .

وقال أن إدارته نجحت فى توفير حصص المركبات بالولاية بنسبة 80% وعزا ذلك للضوابط الصارمة التى وضعتها إدارته لضبط وتوزيع الوقود .

وأشار مجدى لتحسن موقف الولاية من البنزين الجازولين نتيجة للسياسات الرشيدة والضوابط الصارمة والرقابة مما كان له الأثر الفاعل فى السيطرة على الطلب والاستهلاك بصورة واضحة.

وأضاف مجدى ان الولاية تعانى من نقص حاد فى الغاز والكمية الواردة لا تفى حاجة الإستهلاك مبينا الى أن نسبة الغاز التى تصل الولاية تغطى نسبة 12 % فقط من استهلاك الولاية .

وقال ان الحوجة الفعلية للإستهلاك تبلغ ستة الف طن يوميا والمتاح حاليا الف طن مشيرا إلى الإتفاق الذى تم بين مجلس تطوير النقل العام والبترول وأصحاب المستودعات بالولاية لرفع اسعار الغاز بالسعر الذى يحدد لاحقآ لمحاربة السوق الأسود وضمان توفيره للمواطنين.