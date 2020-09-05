(100) الف طن مساعدات من الأمم المتحدة لمتضرري السيول

الخليج 365 : أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، عن وصول 100 ألف طن من مواد الإيواء والخيام والأغطية ، للمتأثرين بالسيول والفيضانات في البلاد.

وأكدت المفوضية مساعيها لتوزيع مواد الإغاثة التي وصلت امس ،بأسرع ما يمكن على المتضررين جراء السيول والفيضانات من النازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية

وعبر ممثل المفوضية السامية في السودان اكسيل بيشوب ،عن امتنان المفوضية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي قامت بنقل المواد الإغاثية مساهمة منها في هذا العمل الإنساني .وتضم الشحنة التي سيجري توزيعها على المتأثرين بالسيول والفيضانات بشتى انحاء السودن بدءا بالمناطق الأكثر تضررا 100 طن متري من مواد الإغاثة، بما في ذلك 16000 بطانية و16000 غطاء بلاستيكي وما يقرب من 6000 مشمع للنوم وسيتم توزيع المواد الإغاثية التي مولها صندوق السودان الإنساني على كل ضحايا الفيضانات الأخيرة من النازحين وغيرهم من المواطنين بالإضافة إلى اللاجئين.

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