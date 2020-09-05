ورشة التسجيل الإلكتروني لأندية الممتاز والوسيط اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تستضيف أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 5 سبتمبر – 2020م، فعالية ورشة التسجيل الإلكتروني عبر نظام مطابقة البيانات TMs للانتقالات الدولية و DTMS للانتقالات المحلية، لأندية الدوريالممتاز، وذلك لشرح المستجدات، وتقام ذات الورشة لأندية الوسيط يوم غد الأحد 6 سبتمبر في ذات المكان والتوقيت.. ويشرف المهندس سامي جديد مسئول نظام الانتقالات في الاتحاد لاتحاد كرة القدم SFA على المحاضرات وترتيبات قيام الورشتين.

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