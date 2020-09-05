ماذا قالت وكيلة التربية والتعليم عن تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية

أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم الاتحادية، أن امتحانات الشهادة السودانية ستعقد في موعدها المحدد 13/ 9 / 2020م، وأن كافة الاستعدادات قد اكتملت مع جهات الاختصاص على المستوى الاتحادي والولائي والمراكز خارج السودان،. جاء ذلك في أعقاب الأخبار الكاذبة التي بثتها بعض الأجهزة الإعلامية والإخبارية الخارجية مؤخراً.

Advertisements

وتهيب تماضر الطريفي عوض الكريم وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية بحسب صحيفة السوداني، من أولياء الأمور والمواطنين اعتماد المصادر الموثوق بها للأخبار من إدارة امتحانات السودان ووكيل ووزير التربية والتعليم بالإضافة إلى الأجهزة الرسمية، المسموعة والمرئية وعدم الالتفات للشائعات المضللة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)