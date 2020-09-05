الهلال السوداني يحدد موعد عودته للتدريبات

حدد قطاع الكرة الجديد بلجنة تطبيع الهلال، موعد عودة تدريبات الفريق، وذلك بعد توقف طويل دام قرابة الشهر، منذ القرار الثاني الذي صدر يوليو الماضي بتعليق نشاط الدوري السوداني الممتاز.

واتفق رئيس القطاع الرياضي الجديد الطاهر يونس نائب رئيس لجنة التطبيع، بحضور نائبه في القطاع نزار عوض، مع الجهاز الفني للفريق، على تجميع اللاعبين مساء الإثنين المقبل، باستاد الجوهرة الزرقاء، لخوض أول حصة تدريبية في عهد لجنة التطبيع.

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وضم اجتماع الهلال الذي أقيم بأحد المكاتب الخاصة بأحد أعضاء اللجنة، إلى جانب رئيس قطاع الرياضي ونائبه، كل من المدير الفني للفريق الفاتح النقر، ومساعده هاشم كندورة، ومدرب الحراس ياسر كجيك، ومدير الكرة خالد الزومة، ونائبه خالد النقر.

واستمع القطاع الرياضي لتقرير كامل من المدير الفني للهلال، كشف فيه بحسب صحيفة السوداني، حجم المشاكل والنواقص، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الكاملة قبل دخول اللاعبين للمعسكر المغلق، المقرر له بعد نهاية الحصة التدريبية الإثنين المقبل.

وأكد القطاع الرياضي على صرف مرتب شهر أغسطس، لجميع الفريق، فيما سيتم صرف جميع المتأخرات عن الفترة التي سبقت تعيين اللجنة، في وقت لاحق بعد انتهاء عملية الاستلام والتسليم من مجلس الإدارة السابق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)