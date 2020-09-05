(5) ألف طن قمح لبداية العمل بمطاحن الأبيض الحديثة

أكد الأستاذ خالد مصطفى آدم والي شمال كردفان مساعي حكومة الولاية لتشغيل مطاحن الأبيض الحديثة لدورها الكبير في توفير دقيق الخبز بالولاية.

جاء ذلك خلال ترؤسه بأمانة الحكومة اجتماع مجلس إدارة مطاحن الأبيض الحديثة، حيث أكد الوالي التعاون مع إدارة المطاحن لإعادة تشغليها.

وأوضح المنا أحمد محمد مدير مطاحن الأبيض بحسب (سونا)، أن الاجتماع ناقش الترتيبات لإعادة تشغيل المحاطن بصورتها الكاملة، مضيفاً بأنه تم التصديق من قبل وزارة التجارة والصناعة لتوفير 5 ألف طن من القمح من المخزون الاستراتيجي لبداية العمل في المطاحن قريباً، مبيناً أن تشغيل المطاحن سيسهم بصورة كبيرة في تغطية حوجة الولاية من الدقيق.

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دكتور يوسف اودون مدير التخطيط التنموي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالولاية أشار إلى إمكانيات مطاحن الأبيض الحديثة وقال إن تشغيل المطاحن يأتي ضمن مساعي الحكومة الانتقالية في تشغيل الطاقات المتوقفة عن العمل وتوطين إنتاج الدقيق بالولاية في سبيل تحسين معاش الناس. وقد أمن الاجتماع على تكوين لجنة لتنفيذ المطلوبات للشروع في بداية العمل بمطاحن الأبيض الحديثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)