إجازة القانون الجديد لمشروع الجزيرة

أجاز مجلسا السيادة والوزراء، قانون مشروع الجزيرة الجديد للعام 2020م، بعد إلغاء قانون 2005م، وإلغاء قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للعام 2011م.
وشمل القانون الجديد تأجير الأراضي الزراعية والحواشات داخل المشروع وفق ما يقرره مجلس الإدارة من سياسات.
قيد القانون الجديد المزارع بحسب صحيفة الصيحة، بتسليم محصول القطن الزهرة للمحلج وفق أسعار التركيز التي يعلنها وزير الزراعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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