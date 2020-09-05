لجنة الفيضان: المنسوب في الخرطوم وشندي يواصل الارتفاع وانخفاض في وارد (الديم)

حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية من أن محطة الخرطوم سجلت اليوم أعلى منسوب (17.62 متر) متجاوزة أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ36 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية، بينما سجلت محطة شندي اليوم (18.34 متر) والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ27 سم.

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• وأكدت لجنة الفيضانات في بيانها اليوم، أن منسوب محطة الديم انخفض 26 سم وانخفض الإيراد 80 مليون م٣ وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم السبت على النحو التالي:

• القطاع: الدمازين – سنار سيشهد استقراراً.

• القطاع: سنار – الخرطوم سيشهد ارتفاعاً (في حدود 2 سم).

• القطاع: الخرطوم – عطبرة سيشهد ارتفاعاً (في حدود 3 سم).

• القطاع: خشم القربة – عطبرة سيشهد ارتفاعاً.

• القطاع: عطبرة – سد مروي سيشهد استقراراً.

• القطاع: سد مروي – الدبة سيشهد استقراراً.

• القطاع: الدبة – دنقلا سيشهد استقراراً.

أما محطة مدني فسجلت اليوم 20.64 متر لتسجل يومي الأحد والاثنين 20.57 متر و20.54 متراً، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 19.18 متر وتنخفض غداً إلى 19.10 متر ومن ثم إلى 19.08 متر ليوم الاثنين، وسجلت الخرطوم اليوم 17.62 متر وترتفع 2 سم غداً الاحد لتصل الى 17.64 متر، وتوقعت بحسب صحيفة السوداني، أن تسجل محطة شندي غداً الاحد 18.39 متر، كما سجلت محطة عطبرة اليوم 16.28 متر، وتصل غداً الاحد الى 16.31 متر، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.17 متر ويتوقع ان تسجل غداً 15.13 متر وتستقر بعد غد على 15.17 متر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)