احتجاجات على تعديلات قانونية أمس “الجمعة” بالخرطوم

للجمعة السابعة على التوالي، خرجت مساجد بالخرطوم أمس تنديداً بتعديلات قانونية أجرتها الحكومة مؤخراً، وصفت بأنها تمس الثوابت الإسلامية، وردد المتطاهرون شعارات: (لا إله إلا الله.. لن نستبدل شرع الله، ولا إله إلا الله.. لن يحكمنا إلا الله، وإسلامية إسلامية.. لن تحكمنا العلمانية)، و(لا خمور ولا فجور.. القرآن هو الدستور).

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: (الإسلام دستور الأمة، ولا لإلغاء قوانين الشريعة الإسلامية، ولا للتطبيع مع إسرائيل).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)