احتجاجات على تعديلات قانونية أمس “الجمعة” بالخرطوم

للجمعة السابعة على التوالي، خرجت مساجد بالخرطوم أمس تنديداً بتعديلات قانونية أجرتها الحكومة مؤخراً، وصفت بأنها تمس الثوابت الإسلامية، وردد المتطاهرون شعارات: (لا إله إلا الله.. لن نستبدل شرع الله، ولا إله إلا الله.. لن يحكمنا إلا الله، وإسلامية إسلامية.. لن تحكمنا العلمانية)، و(لا خمور ولا فجور.. القرآن هو الدستور).
وبحسب صحيفة آخر لحظة، رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: (الإسلام دستور الأمة، ولا لإلغاء قوانين الشريعة الإسلامية، ولا للتطبيع مع إسرائيل).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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