إصابة ستة أطفال في انفجار قرنيت

أصيب خمسة أطفال بالجراح وتوفى الطفل السادس وذلك على إثر انفجار قرنيت عليهم بمنطقة بارا. وتعود تفاصيل الحادثة إلى خروج الأطفال إلى منطقة خلوية وأثناء لهوهم عثروا على جسم غريب قاموا بوضعه على النار مما أدى إلى انفجاره وإصابة الأطفال الخمسة ووفاة السادس وبحسب صحيفة الدار قامت الشرطة بزيارة مكان الحادث والتحفظ على الشظايا وإسعاف الأطفال لتلقي العلاج وتسليم جثة الطفل المتوفي لأسرته. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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