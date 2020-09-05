وزيرة التعليم العالي تبعث رسالة مهمة لطلاب الجامعات

ناشدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون الزين، الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والمراكز البحثية والكليات الخاصة، للعمل على مواجهة تداعيات السيول والأمطار التي تأثرت بها العديد من المناطق في مختلف الولايات بالسودان وذلك بتقديم الدعم المجتمعي الذي يمثل الضلع الثالث في العملية التعليمية، لما تقتضيه حاجة الأسر المتضررة من تقديم كافة أوجه الدعم.

وأوضحت في تعميم لها أنّ السيول تسبّبت في خسائر بشرية ومادية وصحية تفوق قدرات وإمكانات المواطنين، عليه تؤكد الوزارة أهمية اضطلاع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بدورها المجتمعي والاستجابة السريعة والعمل مع الأجهزة في القطاع الحكومي والخاص لإغاثة المتضررين، لا سيما الفئات الضعيفة، النساء والأطفال وكبار السن الذين هم الأَولى بالرعاية وتوفير المُساعدات العاجلة.

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وقالت الوزيرة في بيانها، إن معظم الجامعات والكليات شرعت في استقبال الطلاب واستئناف الدراسة، مشددة حرصها على سلامتهم أن لا يضار الطلاب وأسرهم جراء السيول والأمطار، مؤكدة بحسب صحيفة السوداني،أن استئناف الدراسة أمر ترك لتقديرات وتقييم إدارة الجامعات وفقاً للظروف المُحيطة بالمُؤسّسات التعليمية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)