السجن والغرامة لسارق منزل أسرته

أوقعت محكمة جنايات الحاج يوسف عقوبة السجن لمدة (6) أشهر والغرامة (2) ألف جنيه وفي حالة عدم دفع الغرامة السجن لمدة شهرين كعقوبة بديلة للغرامة، على أن تسري العقوبة البديلة عقب انقضاء عقوبة السجن الأولى، وذلك في مواجهة شاب أدانته المحكمة بسرقة أغراض من منزل أسرته بمنطقة الحاج يوسف، وأمرت المحكمة المدان بدفع تعويض للشاكي شقيق المدان مبلغ (15) ألف جنيه عبارة عن قيمة المسروقات.

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وتشير تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن الشاكي شقيق المدان كان قد دون بلاغاً بقسم الشرطة، وقال في مضمونه بأن شقيقه قام بسرقة مستلزمات من منزلهم، وأضاف الشاكي أن قيمة المسروقات تقدر بحوالي (15) ألف جنيه، وتم القبض على المتهم ودونت الشرطة في مواجهته بلاغاً تحت نص المادة (174) من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة وتمت إدانته وفقاً لذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)