عاجل.. تعرف على طبيعة الأحوال الأمنية في كسلا

السبت 5 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ علي منصور مدير عام قوات الشرطة قائد القيادة المتقدمة للقوات المشتركة بولاية كسلا عودة الحياة الطبيعية بجميع محليات الولاية وانتهاء جميع مظاهر الجريمة والتفلت .



وأوضح مدير عام قوات الشرطة قائد القيادة المتقدمة للقوات المشتركة بولاية كسلا في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم الدولي نهار اليوم عقب عودته أوضح قائلاً "عاد وفد القيادة بعد مضي اسبوع بولاية كسلا تم خلاله الاشراف على إنفاذ خطة تأمين الولاية". وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطة التامين من خلال عدة محاور، بدأت بمراجعة خطة الأجهزة الأمنية لتأمين الولاية ومدينة كسلا بصفة خاصة والدفع بحزمة من الإجراءات والتدابير الإدارية واللوجستيه والجسر الجوي الذي رفد الولاية بقوات مقدرة من قيادة الاحتياطي المركزي للقضاء على الجريمة والاضطرابات وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون بالتنسيق مع حكومة ولجنة الأمن بالولاية وذلك بالوقوف على مراحل إنفاذ القوات النظامية لحالة الطوارئ وحظر التجوال .

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وابان انة تم عقد لقاء مع رئيس الجهاز القضائي خلص الى تشكيل محاكم طوارئ للفصل في القضايا المتعلقة بحالة الطوارئ وفي المحور الثاني محور التواصل الاجتماعي عقدت عدة لقاءات وتواصل مع جميع قيادات المكونات السكانية والادارات الأهلية والتفاكر في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي بجانب تكريم الطلاب المتفوقين بشهادة مرحلة الأساس بالولاية ودعم المتأثرين بالأحداث وتفقد الأسواق والمرافق الخدمية والاطمئنان على جاهزيتها لتقديم الخدمات للمواطن واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون حدوث ندرة في السلع الأساسية .

وأضاف الفريق أول عزالدين ان الاعلام كان أحد محاور خطة القيادة المتقدمة من خلال اللقاءات والفعاليات التي شارك فيها اعضاء الوفد من خلال المؤسسات الاعلامية بالولاية والتي تركز على مضامين التعايش السلمي ورتق النسيج المجتمعي وتعزيز ثقافة الاحتكام الى صوت العقل والحكمة ونبذ العنف واللجوء الى الجهات المختصة في حلحلة الخلافات، وفي مجال المحور القانوني تم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة ما ينشر بوسائل التواصل والمنابر وملاحقة كل من يثبت تورطه في تأجيج الفتنة ونشر الكراهية والدعوة للعنف داخل البلاد اوخارجها.

وأشار مدير عام قوات الشرطة الا ان ولاية كسلا عقب الاحداث اصبحت قبلة لجموع الزعامات والإدارة الأهلية ونجوم المجتمع من أجل المساهمة في تجاوز الأزمة ودعم الجهود الرسمية في عودة الهدوء والاستقرار بالولاية موكدا ان الوفد سينقل روية أهالي كسلا للمركز في حل أسباب الأزمة.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة فان الوفد الذي رافق المدير العام ضم الفريق شرطة حقوقي الصادق علي إبراهيم رئيس هيئة الشئون الإدارية والتخطيط مشرف قطاع الولايات الشرقية واللواء شرطة حقوقي كمال ميرغني قائد قوات الاحتياطي المركزي واللواء شرطة حقوقي عوض الله الشيخ مدير الادارة العامة لمكافحة التهريب واللواء شرطة حقوقي د.عمرعبد الماجد بشير مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة وعدد من القيادات