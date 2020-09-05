الإتحادي الأصل يرحب باتفاق حمدوك وعبد العزيز الحلو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل فى بيان أصدره أمس بإعلان المبادئ الذى تم التوقيع عليه في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا يوم الخميس 3 سبتمبر 2020 بين الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء والقائد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال .
ووصف الحزب التوقيع بانه بمثابة السير على ميراث من العمل المشترك ربط بينه وبين الحركة الشعبية .
وأهاب الحزب بكل الاطراف في الوطن العزيز لتفهم هذه المرحلة الدقيقة فى تاريخه وأهمية أن يبقى موحدا .
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