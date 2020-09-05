والي وﻻية شرق دارفور يفق على تدابير انطلاق امتحانات الشهادة السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقف والي وﻻية شرق دارفور د. محمد عيسى عليو ،في اجتماع مع لجنة الأمن ووزارة التعليم بالولاية ، على اكتمال التدابير المتعلقة بانطلاق امتحانات الشهادة السودانية ، لطلاب الولاية البالغ عددهم (9647) طالب وطالبة مقسمين على كل مراكز محليات الولاية التسع.

وطالب عليو إدارة امتحانات الشهادة السودانية بالمركز الاستعجال بتوفير كافة متطلبات الإجراءات المالية واللوجستية لتذليل عملية الامتحانات رغم أن هنالك صعوبات ستزيد من الأعباء الملقاة في تلك الفترة وتعهد بتجاوز الصعوبات وتذليل كافة الترتيبات الإدارية والأمنية .

من جانبه ابدي المدير العام لوزارة التربية والتوجيه ، مادبو دلدوم محمد ارتياحه بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها حكومة شرق دارفور ولجنة أمن الولاية بوضع التدابير من أجل أن تسير عملية امتحانات الشهادة السودانية بصورة آمنه . السوداني

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