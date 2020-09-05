شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نعى الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام اليوم البروفيسور السر دوليب الشاعر الفذ والأستاذ الجامعي بالجامعات السودانية والذي لبي نداء ربه صباح اليوم بمستشفي الساحة ووري الثري بمقابر البكري بأمدرمان.

درس الراحل بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم عمل مستشارا بالقسم الثقافي بوزارة التربية، مؤسس قسم الإرشاد النفسي بجامعة الخرطوم ومدرسة علم النفس ورياض الأطفال بجامعة الأحفاد. ورفد المكتبة الغنائية السودانية بعدد كبير من القصائد وتغني له عدد من الفنانين أشهرهم احمد المصطفى وعثمان حسين وعثمان مصطفى وسميرة دنيا وفيصل الصحافة. ومن اغنياته الخالدة في وجدان الشعب السوداني (مابصدقكم) .. (أنا والأشواق) وغيرها من الأغاني التي ستظل باقية على مر الأزمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيصل ينعي الشاعر الكبير البروفيسور السر دوليب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.