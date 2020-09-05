ياشعبنا لم يتركوا لك ماتقول!!.. بقلم محجوب فضل بدري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

– الفشل غير المسبوق وحده في إدارة شؤون الدولة – والتي هي غير الوظيفة في المنظمات الدولية أو الإقليمية – هي التي تسوق رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية د. عبدالله حمدوك إلى حتفه بظلفه، هو يحلِّق مثل (ابوالدقيق) حول النار حتى يهوى فيها فيحترق فى لحظة خاطفة، ولا نظن و(ليس كل الظن إثم) بأن الموظف الأممي الذى أحيل للتقاعد بالمعاش، لم تكن في جعبته أي سيرة ذاتية أو خبرة تراكمية تؤهله لتسنم منصب رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية في هذه الفترة الحرجة، وحتى لا نجعل قضيتنا محصورة في شخص حمدوك، بقى أو ذهب، فإنّ تصرفاته التى تبدو فردية هي ليست كذلك، فزيارته لكاودا بدون عَلَمَ الدولة، – بومبيو يلبس علم بلاده حتى في الكمامة -.. أو حتى بعِلْمَها، وهو الذي استدعى البعثة الأممية منفرداً ليضع إدارة بلادنا تحت سلطانها، وهو الذي سافر سرَّاً إلى أديس وانفرد بالتوقيع مع عبدالعزيز الحلو على الإلتزام بعلمانية الدولة السودانية، وقد أصدر حراك وطن العزة (حراز) بياناً ضافياً دعى فيه المواطنين لمقاومة هذا الإتفاق الكارثي، الذي لم يترك لنا ما نقول غير التصدي لهذه الحرب المعلنة ضد دين الله وشرعه القويم، ولا يحسبن أحدٌ بأن هذه الدعوة هي دعوة للإرهاب أو غيره من القوالب الجاهزة التي يضعون فيها كل صاحب رأي يرى في هذه الدعوة للعلمانية حرباً على الله ورسوله، ببساطة فإن الحلو يؤمن بالعلمانية ويرفع من أجلها السلاح، ويقتل ويسحل ويعتقل في مناطقه كل من يعارض هذه الدعوة المنافية لمعتقدات كل الشعب السوداني، ولا نجد من يدمغه بالإرهاب !!!

(أتخشونهم فالله أحقّ أن تخشوه إن كنتم مؤمنين)

أيها الشعب السودانى المسلم المؤمن لم يتركوا لك ماتقول !!