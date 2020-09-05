الوعي إزار ديننا والصدق رداؤه.. بقلم محجوب مدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

للذين يحتفون بالرسائل المغشوشة، وينسخونها، ويلصقونها بنشوة وفرح، فهم بذلك قد يزيلون الإحباط لحين لبعضهم البعض، كما أنهم قد يوهمون عدوهم بأنهم هنا، وما زالوا أحياء مقتنعين ومؤمنين بما ينادوا به.

ولم يدركوا هؤلاء الذين يتبادلون المعلومات المضروبة، والشائعات من خلال إعلام تعود أن ينظر لجيبه أولا قبل أن ينظر إلى ضميره، وعقله بأنهم ينزعون بذلك إزار الدين ورداءه.

قد ينتصرون لأنفسهم ربما. قد يغيظون عدوهم ربما.

أما الدين وتعاليمه فلا علاقة لعملهم هذا به.

ديننا دين الوعي ودين الصدق، إن لم يدرك هذا من خلال نصوصه، وتعاليمه أظهرته وبينته مناقب الصحابة رضوان الله عليهم جميعا.

ولعل أبرز من يعبر على هذه الحقيقة، هو الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فالناظر إلى صفاته وهو أفضل رجل أنتجته النبوة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

فهو :

أول من أدان بالإسلام بل قبل الإسلام شهد له بابتعاده عن كل مذلة ومنقصة.

حينما شب عن الطوق أخذه والده بيده؛ ليعرفه بدين أجداده، بالأصنام فلم يكن مقتنعا به.

أسلم ولم يكن من بيت النبوة القريبين لأسرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كالعباس وحمزة رضي الله عنهما.

أسلم ولم يكن ذليلا عند قومه بل كان سيد قومه.

أسلم ولم يكن فقيرا بل من أغنياء مكة.

اصطفاه الله أن جعله قرآنا يتلى(…ثاني اثنين إذ هما في الغار. . .)سورة التوبة آية (٤٠).

كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامة الدين والدنيا.

أول من عرف قرب أجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول وكل من في المسجد لا يعي ما يقول (فداك أبي وأمي يا رسول الله).

أحبهم إليه وأصدقهم إليه، ومع ذلك كان أكثر الصحابة تمسكا عند وفاته صلى الله عليه وسلم.

اختاره الله لإخماد نار الفتنة بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام.

لم يمت في ساحات الحرب، وإنما مات على فراشه؛ ليثبت أن هذا الدين دين وعي وصدق.

فيا من تنادون بشعائر الإسلام إن كنتم تجهلون تعاليمه فانظروا إلى قاداته ورموزه.

الانتصار للنفس، وغيظ العدو بوسائل وأساليب يدرك سخافتها واختلاقها للكذب والخداع الجميع لا يرفع الدين، ما يرفعه تعاليمه التي تتحقق بالوعي والصدق.

يزيدان وينقصان فيرتفعان للقمة عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وينخفضان حسب المقامات لكن لن يتغيرا.

تغييرهما يعني شيئا آخر غير الإسلام.