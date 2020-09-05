عاجل.. لجان إعداد المصفوفة تواصل أعمالها بجوبا

واصلت لجان إعداد مصفوفة اتفاق السلام بين الأطراف السودانية في العاصمة جوبا اليوم أعمالها بفندق بالم افريكا، حيث عقدت ثلاثة اجتماعات لمناقشة مصفوفة القضايا السياسية للمنطقتين، مصفوفة تنفيذ اتفاق سلام مسار الشمال كما ناقشت اللجنة الثالثة مصفوفة اتفاق سلام دارفور في ورقة العدالة الانتقالية.



وقال ضيو مطوك في تصريح صحفي اليوم إن أعمال اللجان تسير بصورة طيبة وان لجنة دارفور تناقش الآن الورقة الخامسة .

وأضاف في حال الانتهاء من أعمال اللجان سيتم مباشرة تحديد تاريخ التوقيع النهائي.

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