السيسي: مصر مستعدة دائما لتقديم كل سبل الدعم للسودان

السبت 5 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تضامنه مع السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد.



وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، السبت: «خالص التضامن مع أشقائنا السودانيين حكومة وشعبًا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات».

وتابع: «وأؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان».