اتفاقية حمدوك والحلو .. تناقص الخيارات وقلة الفرص!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قام رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بزيارة غير معلنة إلى أديس أبابا العاصمة الاثيوبية، أعلن بعدها عن اتفاق بينه ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو. وأبدى مراقبون وخبراء تخوفهم من بعض الاثار السالبة للقاء والاتفاق مذكرين بالزيارة التاريخية السابقة لرئيس مجلس الوزراء إلى كاودا والتي اعتبرت ذات أثر مهم في إبداء حسن نوايا الحكومة الانتقالية، إلا أن الحلو بعدها رفع من سقف مطالبه التفاوضية بصورة تعجيزية حتى وصل بها إلى حد رفض رئيس وفد الحكومة المفاوض في سابقة تعد الاولى من نوعها. لهذا يتخوف البعض بعد هذه الزيارة والاتفاق مما يمكن أن يشترطه الحلو وما يقدمه من سقف لمطالبه في التفاوض هذه المرة. خاصة وان اللقاء تم عبر دولة اخرى غير الوسيط الذي رعى المفاوضات الاخيرة، مما يبدو ان العلاقة مابين الحلو ودولة جنوب السودان لم تعد كما كانت من قبل. ومن يدري ربما يطلب الحلو ضمن شروطه الجديدة تغيير مكان ووفد التفاوض، لانه بلا شك يعرف الآن أهميته الكبيرة بعد الزيارة الشخصية غير المعلنة وربما تصيبه جنون العظمة ويزيد من شطط الشروط التعجيزية في التفاوض، خاصة وأن الزيارة تزيد من هذه الثقة وتغذيها أيضاً، بعد تصريحاته الحادة فيما تم من اتفاق بمنبر جوبا، ان تكون هي المكافأة بدل اتخاذ موقف صارم أو حتي مبادلته بتصريحات تضعه في “زاوية” المعيق لعملية السلام الذي طالما انتظره السودانيون ولئن وجدوا له العذر سابقاً قبل الثورة فلا يفهمونه الان!! كان الحلو يقاتل نظاماً مستبدا اقتلعه جميع السودانيين ورموا به الي مزبلة التاريخ غير مأسوف عليه، فمن يقاتل الحلو الان!؟ هل يتحول الي مصادمة حكومة الثورة!؟ ام الى مجرد تاجر يدافع عن مكاسبه ومنفعته الخاصة؟

الا انه يخطئ هذه المرة اذا ظن ان التاريخ سوف يكرر نفسه بذات الطريقة مابعد سقوط “النظام المايوي” ليدمغ هذه الحكومة بصفة الانقاذ “تو” كما فعل الراحل “قرنق” من قبل،

اذ لا مقارنة وليس ثمة من مقاربة لا من حيث قابليات الحلو نفسه او الظروف الموضوعية للمشهد السياسي بالبلاد. وان تمسك ببعض اغراءات ماتمليه الساحة السياسية من خلال ماعقده من تفاهمات واتفاقات ببعض المجاميع السياسية التي لا تمثل سوى اصوات عالية ليس لها حقيقة انعكاس او كبير ثقل في الواقع.

ويظن الجميع ان الحلو سوف يكون الخاسر الوحيد في هذا الطريق المصادم للسلام حتي من نفس قواعده التي سوف يفقدها ان مضي في الطريق الآخر لأنها تعبت من الحرب كغيرها من بقية السودانيين. وربما تتجاوزه الي غريمه قائد الشق الاخر من الحركة “عقار” خاصة وان هنالك سوابق في المدى القريب بذهاب مجموعات الية بعد ان رأوا شيئا من تعنته غير المنطقي تجاه عملية السلام. السؤال هو هل يحسن “الحلو” قراءة الساحة السياسية مابعد الثورة ، ام يظل بعيدا عن الواقع حتي تتجاوزه المرحلة!!؟