رفض عبد الواحد لمفاوضات جوبا…. هل للذهب دخالة…؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لماذا يرفض رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور الأنضمام لمفاوضات السلام في جوبا؟ وهل اكتشاف حقول للذهب في منطقة كدينير التي تسيطر عليها الحركة السبب المباشر في تعنت عبدالواحد؟ وهل عمليات التعدين التي يقوم به الأهالي في جبل مرة وتحصل الحركة 25% من ايرادات الذهب السبب الحقيقي وراء رفض السلام؟ هل تتحول منطقة كدينير بشرق جبل مرة إلى بؤرة صراع جديدة بعد ظهور كميات كبيرة من الذهب؟

وأكد تقرير فريق الأمم المتحدة الصادر عن لجنة الخبراء المستقلين بدارفور، إن الحقول المكتشفة في جنوب شرق جبل مرة أدى إلى تحسن كبير في الوضع المالي لحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد النور ومنحها الوسائل اللازمة لفتح معسكر تدريبي للمجندين بمنطقة طورنْقا وتمكنت الحركة من الحصول علي اسلحة حديثة، كما كشف التقرير ان السلطات السودانية كانت قلقة من التطورات الأخيرة في المنطقة التي تسيطر عليها حركة عبدالواحد، وسعت للسيطرة على عمليات التعدين بغية حرمان الحركة من مصادر التمويل الأمر الذي ادى إلى توترات محلية ومناوشات بين القوات المسلحة وحركة عبدالواحد.

وكشف فريق خبراء الأمم المتحدة الخاص بالوضع في دارفور عن مشاركة قوات “قوات حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد” في الصراع الدائر في ليبيا إلى جانب الجيش الوطني الليبي، كمرتزقة لتحقيق مكاسب مالية في الوقت الذي يرفض فيه عبدالواحد التفاوض مع الحكومة الانتقالية كما كان يرفض التفاوض مع النظام السابق للبشير لتحقيق مكاسب شخصية وليس من جعل النازحين واللاجئين باتوا كرهائن في معسكرات الذل والهوان ليتاجر بهم عبدالواحد.

وينصح الخبراء عبدالواحد والحلو بان لا يكونا مكان سخرية لدى الشعب السوداني فعليهما الجلوس مع الحكومة الأنتقالية في مفاوضات مارثونية للانضمام إلى سلام وتحقيق مطالب شعب دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ولا تركنا نفسيهما لمصالح الدول الغربية فان إرادة الشعوب لا تقهر وغضب الشعب سيل عارم لا يستطيع الوقوف أمامه. ويرى الخبراء بالرغم من ان نائب رئيس المجلس السيادي رئيس الوفد الحكومي المفاوض الفريق أول محمد حمدان دقلو قال انه علي استعداد تقديم أستقالته من موقعه في المجلس السيادي لقائد الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو أو غيره من قيادات حركات الكفاح المسلح من أجل تحقيق سلام شامل بالبلاد لتجاوز القضايا العالقة وبناء دولة التسامح والتحول الديمقراطي .

ويؤكد الخبراء بالرغم من وجود دلائل تثبت هذه الوقائع وتؤكد مشاركة قوات حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد النور في ليبيا وان الذين شاركوا في القتال في ليبيا في صفوف الجيش الوطني الليبي كأفراد مرتزقة من قبائل في دارفور وتشاد، هذه شهادة من فريق خبراء الأمم المتحدة بان حركة عبدالواحد باتت ممثل سلام كما كان البشير ممثل للديمقراطية . ووصف الخبراء السياسيون موقف حمدان دقلو بأنه رجل دولة وانه يريد مصلحة السودان في المقام الأول وعلي استعداد تقديم أستقالته من أجل تحقيق السلام الشامل ووحدة البلاد وتجاوز كل العقبات التي تقف حجر عثرة في وحدة الوجدان السوداني ويقود إلي فصل أي جزء من السودان.