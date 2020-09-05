القوات المشتركة تحرر 19 سودانيا و3 أجانب من عصابة للإتجار بالبشر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية من تحرير (19) مواطنا سودانيا و3ا أجانب من قبضة عصابة للاتجار بالبشر وذلك بمنطقة المثلث الحدودية كانوا في طريقهم الي دولة ليبيا علي متن عربتين تندرة .

وأكد قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية العقيد الركن انور عبد الله محمود في تصريح لسونا ان هذا الانجاز تحقق بجهود ويقظة ومتابعة القوات المشتركة السودانية الليبية التي ظلت تعمل في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد من الهجرة غير الشرعية مضيفا ان القوات المشتركة السودانية الليبية ستظل العين الساهرة لحماية حدود الولاية ومنع مثل هذه الجرائم التي تهدد امن واستقرار الوطن .

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من جانبه اكد رئيس شعبة استخبارات القوات المشتركة السودانية الليبية بالشمالية المقدم ملاذ حسن محمد سرور ان تحرير هؤلاء الأشخاص من قبضة عصابة الاتجار بالبشر جاء بعد توفر المعلومات الكافية والرصد الدقيق لتحركات هذه المجموعة من قبل القوات المشتركة السودانية الليبية .

واشار الي مواصلة جهودها وتحقيق انجازاتها في مجال حماية حدود الولاية الشمالية والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وملاحقة المبعدين من دولة ليبيا موضحا ان العام الحالي شهد تزايدا كبيرا في الهجرة غير الشرعية مشيرا الى أن القوات المشتركة السودانية الليبية قامت بتقديم كافة المساعدات الانسانية للذين تم تحريرهم من قبضة عصابة الاتجار بالبشر.

واشاد عدد من ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية الذين إستعادتهم القوات المشتركة السودانية الليبية من منطقة المثلث الحدودية ،بجهود القوات المشتركة السودانية الليبية ودورهم الكبير في انقاذ حياتهم من عصابة الاتجار بالبشر محذرين الشباب من خطورة الهجرة غير الشرعية علي انفسهم وسلامتهم وامن واستقرار الوطن.