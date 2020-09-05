تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويع المواطنينن….

الخليج 365:

تمكنت إدارة مباحث شمال كردفان من ضبط شبكة اجرامية نشطت في ترويع المواطنين وارتكاب الجرائم الخطيرة. وأوضح اللواء شرطة حقوقي النذير خضر مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية أن خلفية البلاغ تعود إلى تنفيذ أفراد الشبكة الاجرامية لجريمة قتل (شرطي) يتبع لمحلية شيكان وقد تم طعنه عندما كان يتصفح هاتفه المحمول في الشارع أمام منزله حيث تهجم عليه أفراد الشبكة محاولين نهب هاتفه المحمول وقاوم الشرطي هجوم المجرمين إلأ ان احدهم باغته بسكين كان يحملها وارداه قتيلا في الحال. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان مباحث شرطة الولاية بذلت جهودا مقدرة لفك طلاسم الجريمة

بتكوين فريق ميداني متخصص للرصد والمتابعة وجمع المعلومات حيث حاولت تلك الشبكة نهب جهاز موبايل من سائق عربة أمجاد كانت تقف بالسوق كما حاولوا نهب احد الشباب بالشارع العام الا أنه تمكن من الإفلات منهم واستطاع الاتصال علي الشرطة وحدد لهم أوصاف المتهمين وبحس أمني عالي تم الربط بين هذا الحادث وحادث مقتل الشرطي بسبب تطابق الأوصاف وتم القبض علي افراد الشبكة المكونة من (3 ) متهمين سجلوا اعترافات بارتكابهم للجريمة وضبط أداة الجريمة (السكين) وتم إتخاذ اجراءات قانونية فى مواجهتهم بدائرة الاختصاص تحت اشراف النيابة.