غرفة عمليات الدفاع المدنى: انخفاض في مناسيب نهر النيل والعطبراوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 16.28سم بانخفاض 16 سم عن الأمس وارتفاع 91 سم عن العام الماضى .

فيما بلغ منسوب نهر عطبره اليوم 15.56سم بانخفاض 23 سم عن الامس وارتفاع 23 سم عن العام الماضى .

الفاصل المدارى يمر شمال ولاية البحر الاحمر شمال مدينة ابوحمد شمال دنقلا وشمال الولايات الغربية ومن المتوقع ان يحافظ على موقعه الحالى .

تنبه غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بولاية نهر النيل جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهرى النيل والعطبراوى و المناطق التى تأثرت فى الاعوام السابقه من الفيضانات بأن هنالك ارتفاعا فى مناسيب نهرى النيل والعطبراوى وعليهم أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجارى الانهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات. الانتباهة أون لاين

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