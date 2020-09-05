شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تواصلت اجتماعات لجان المصفوفة أمس بفندق بالم افريكا في العاصمة جوبا وذلك لتنفيذ اتفاق السلام.

وتوقع مقرر لجنة الوساطة الجنوبية للسلام في السودان ، د. ضيو مطوك ، فراغ اللجان الفنية من إعداد الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق جوبا بين الحكومة والجبهة الثورية في غضون 10 أيام .

وقال في تصريحات صحفية إنه تم تقسيم العمل أمس لثلاث لجان وهي لجنة لمناقشة قضية النازحين واللاجئين لمسار دارفور ولجنة لمسار الشرق ولجنة الترتيبات الأمنية لمسار المنطقتين.

وأضاف مطوك أنه “تم تحديد اسبوعين للانتهاء من عمل اللجان وإن سارت الأمور بهذه الطريقة نتوقع الانتهاء في غضون ١٠ ايام وسنبدأ مباشرة في الترتيب للتوقيع النهائي والاحتفال الكبير”. السوداني

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كانت هذه تفاصيل خبر الوساطة تكشف عن موعد التوقيع النهائي لاتفاق جوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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