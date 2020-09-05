اتفاق حمدوك والحلو .. زواج بلا عقد.. بقلم العيكورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(طار) حمدوك خلف (الحلو) ليستقرا بأديس أبابا وقعا خلاله لما سُمي باتفاق (الحلو حمدوك) وسُمى أيضاً بإتفاق مبادئ بينهما كما تقول فاتحة الاتفاق (نحنُ) مُمثلى الحكومة الانتقالية ولا ندري منَ (نحنُ) أهي لتضخيم اللفظ بإطلاق الجمع على المفرد أم أن هناك آخرين من الحكومة كانوا ضمن اللقاء ، لم تأتي المبادئ بجديد فهى ذات ما كانت تؤمن عليها الحركات مع حكومات الخرطوم المتعاقبة . كعبارة السودان وطن مُتعدد الاعراق و الاثنيات والاديان والثقافات ، وهل أنكرت الشريعة الاسلامية ذلك ؟ وحملت الناس أن يكونوا مسلمين قسراً ؟ إذاً هى ثوابت قديمة (وبعدين؟) ذكر الاتفاق يجب على السودان ان يكون دولة (ديمقراطية) تُكرس لصيانة حقوق جميع المواطنين أيضاً لا جديد هنا فى هذه الفقرة (أصبر معى قليلاً عزيزي القارئ) ويجب أن يقوم الدستور (لاحظ كلمة يجب) تعنى الالزام أن يقوم الدستور على فصل الدين عن الدولة (أيواااا) الدستور الذي من الطبيعى ان تصيغه لجان فنية و يُدعى له (جهابزة) القانون والتشريعات فى بلادنا ثم يخضع للاستفتاء يريده (السُكّر) الحلو ب (يجب أن يكون) !؟

لا كما يريد أكثر من اربعين مليون مواطن سودانى يحق لهم أن يُقروا ويُقرروا دستورهم الذى يحتكمون اليه عبر الاستفتاء يريده عبد العزيز الحلو الشيوعي فرضاً عليهم بكلمة (يجب) ! و(بعدين) يحتفظ سُكان منطقتى جبال النوبة (الحلو) والنيل الازرق (عقار) بالوضع الراهن اى البقاء خارج الدولة السودانية ! الى متى؟ حتى يتحقق لهما إما فصل الدين عن الدولة أو حق تقرير المصير و هذا يعنى أن الاقلية ستحكم الأغلبية بقوة السلاح ! . الم أقل لكم فى مقال سابق عزيزي القارئ أن اقرار الحكم الذاتى الذي ورد فى اتفاق الجبهة الثورية وحكومة (قحت) ما هو الا (عتبة) نحو سُلم (الانفصال) ؟ ثم ورد فى الاتفاق على ايقاف الاعمال العدائية حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الامنية والاعتراف بالقسمة العادلة للثروة والسلطة (كلام مكرر) وهل يفاوض السلاح الا السلاح فما دخل حمدوك بالترتيبات الامنية؟ كل هذه المسلّمات ظلت ترفعها الحركات المسلحة فى وجه جميع حُكومات الخرطوم كما ذكرنا منذ ان بدأ التمرد . والجديد هذه المرّة أن ما وقع عليه عقار و منّاوى وجبريل من جهة و ما أفصح عنه (الحلو) فى لقائه الاخير بالسيد (حمدوك) يُكمّلان بعضهما البعض و كأن الفريقين يلعبان (قنطر لى وأنا بشوت ليك) . (برأيي) لا داعى لكل هذه (اللّفة) فالموضوع أصبح واضحاً وهو تقسيم السودان لتخرج من صلبة دولة (الحلو) و(عقار) والشرق فالمُخطط الغربي يسير نحو غاياته بخطىً ثابته وما الحلو وعقار و حمدوك الا ثلاثة رابعهم الامريكى (ديفيد بيزلي) . فعلى من يضحك هؤلاء فليعلنوها صراحة حتى يسمع الشعب رأي حكومتة بدلاً من (جسّ النبط) الذى ظلت تمارسه (قحت) طيلة العام ونصف . وليقولوها صراحة نريد أن نضع المسلمين داخل (كمّاشة) دولة ضعيفة بوسط السودان تختنق بلا رئة حتى تموت وتتلاشي اليست هذه غاية ما يسعون اليه ؟ والسؤال المُهم هو هل تمتلك حكومة السيد حمدوك هذا الحق فى التفاوض أم أن الوثيقة الدستورية (صنم العجوة) تنص على أن تكرّس الحكومة الانتقالية جهودها للسلام واصلاح الاقتصاد وليست أن تنتزع حقاً أصيلاً لهذا الشعب من أن يُستفتى حول دستورٍ تضعه حكومة منتخبة فمن المنتخب الآن الحكومة أم المجلس التشريعى الذي سيعين واضع تحت كلمة (يُعيّن) خطاً أحمراً و(برأيي) أن هذه (العُواسة) الحمدوكية ومن ورائها (قحت) يجب أن تتوقف فلا الحلو ولا عقار ولا غيرهما يملكان حق فرض كيف يُحكم السودان ولا الحُكومة هى المفوضة بذلك وعليهم أن لا يتمادوا فى إستفزاز الاغلبية المُسلمة اكثر من هذا وليحذروا غضبة الحليم وليبتعدوا عن شرعنه حمل السلاح فالطوفان سيكون مدمراً اذا علا صوت البندقية وعندها فلن يبقى فى الميدان غيرهُم والكل يعرف من هُم (غيرهم) نسأل الله ان يجنب وطننا العُملاء والدُخلاء والوصايا والدنايا من بنى جلدتنا حاملى جوازات الفرنجة من ساسة الغفلة والمتاجرين بقضايا السلام .

قبل ما أنسي : ــــ

للشاعر عبد القادر الكتيابي قصيدة بعنوان (ورقة الى صناديق الاقتراع) يُخاطبُ فيها الوطن قائلاً : ـــ

علىّ الطلاقُ

مُكاءٌ صلاة اليمن عليك

وحج اليسارُ اليك نفاقُ

وأقطعُ حدّ ذراعى رهاناً

ستُصبحُ ثُم تراهُم سِماناً

وثَمّ يُشدُ عليك الوثاقُ

فتعرفُ أن المنابرَ سُوقٌ

وان البِضاعة أنْتَ

وليس هُناك إمامُ وليس هُناك رفاقُ

ستعرفُ أنى نصحتُ بقلبى

وأنى صدقتُ علىّ الطلاقُ