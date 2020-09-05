ببكي لكن ما بعرف يشتكي !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* ليس هنالك مستشفى في العالم توجد فيه (كدايس) إلا في السودان .
* في السودان (الكدايس) في المستشفى أكتر من الدكاترة .
* (كديس) قصاد كل (مريض) .
* الكديس بجيك في العنبر أكتر من الطبيب .
* لو الدكاترة بمروا على العنابر بنفس مرور الكدايس ما كان في زول مات بالإهمال.
* مرة بتذكر كنا في مستشفى أم درمان ، والطبيب المفروض يجي ماري ٩ صباحا ، قاعدين لحدي الساعة ٣ الطبيب ما جا .
* وكل شوية نمشي مكتب (المدير الطبي) نسأل عن مرور طبيب الهناء ده .
* المدير الطبي يقول لينا : الدكتور بجي ماري عليكم شوية كده .
* المهم .. في كديس لونو (أبيض جدا) ، الكديس ده في جسمو في (خط أسود) حوالين الرقبة.
* كل نص ساعة الكديس ده بجي ماري علينا في العنبر .
* وأنا كل ما اشوفو واشوف الخط الأسود في رقبتو أقول الدكتور جا بسماعتو.
* والله صحي.
* قلت يمكن المدير الطبي رسل لينا (الممرض ده) .
* اصلو كان كديس أنيق وواثق من روحو.
* في كدايس في مستشفى أم درمان عادي ممكن تشيل منك (عينة للدم) و(تركب ليك الفراشة) .
* داير تكره حياتك جرب إنك تكون مرافق وتنوم في المستشفى .
* ح تطلع (عيان) والله.
* تدخل (مرافق) لكن بتمرق (عيان).
* تنوم في الأرض ، تأكل مع الكديس في (طبق واحد) ويجي الباعوض يأكل منك الاكلتو انت قبل شوية .
* نوم الأرض معروف في المعسكرات العسكرية بالنسبة للمستجدين.
* ومعروف في المستشفيات السودانية بالنسبة للمرافقين .
* لكن نوم الأرض بالنسبة للمحترفين في كرة القدم .. ده جديد علينا .
* محترف المريخ الغاني رشيموند أخرج الهواء الساخن في حوار مع موقع (خبرك) نشرته صحيفة (قوون) .
* بكى وشكى المحترف الغاني من الظروف الكارثية التي يعيشها الآن.
* قال داير يفسخ عقدو ويرجع بلدو .
* ليه ؟
* قال بيعاني في التواصل مع أعضاء المجلس وادم سوداكال حظر رقمو .
* قال بيعاني في الأكل وموية ما في .
* والسكن ما فيهو (مولد كهربائي) والكهرباء اليوم كلو قاطعة .
* قال بينوم علي الأرض.
* الأخ (مرافق) ولا حاجة ؟
* انت محترف ولا (مرافق مريض) عشان تنوم في الأرض؟
* الحمد لله الزول ده ما قال : (والكدايس كتيرة) .
* الوضع العايش فيهو محترفكم ده اخير منو يمشي يسكن في حوادث أم درمان .
* ده وضع تنقصه (الكدايس فقط) .
* وتعال اناقشك .
* الجابرك شنو على ده كلو؟
* يعني خلاص المريخ من بطولاتو ولا من مشاركاتو الأفريقية؟
* الجابرك شنو على العيشة دي ؟
* ده محترف ما محترم بس ، لو محترم يفترض يمشي السفارة ويمشي الإتحاد العام ويقلع جوازو بالرجاله ويسافر .
* قاعد لشنو ؟
* الزول بتمسك بحاجة فيها فايدة .
* معقولة لا تأكل ولا تشرب وتنوم في الأرض ورقمك محظور!!
* لشنو وعشان منو يا اللخو؟
* عشان المريخ الشهير ب(الإصيفر) الوصيف البيشارك في الابطال (صحبة راكب) وبعد ده بيطير من التمهيدي ؟
* بالغت والله .
* محترف مسكين والله .
* لا بيعرف يشتكي ولا بيعرف أتصرف.
* خليك كده .. ارقد في الأرض لما تلقى سوداكال فات .
* الآن الفرصة كبيرة بالنسبة للهلال من أجل ضم المبرزين بكشف المريخ .
* إذا كان ده محترف تتم معاملته بهذه الطريقة يبقى المؤكد كل اللاعبين (بطونهم طامة من المريخ) .
* أول حاجة يفترض الهلال يمنح هذا الغاني رشيموند غرفة في فندق الجوهرة الزرقاء .
* خلوهو يجي يقعد لحدي ما الله يفرجها ليهو .
* لانو دي سمعة بلد في النهاية .
* ما ممكن الراجل جاكم محترف فجأة يلقى نفسو (مشرد) .
* لقى نفسو (مرافق) .
* اقيفوا مع هذا الغاني يا هلالاب .
* نقيف معاهو من باب الأخلاق بس .
* وندخل في مفاوضات مباشرة مع رمضان عجب ومحمد الرشيد .
* المريخ قاعد في السهلة الأيام دي .
* والله أنا لو كنت محل السوباط المريخ ده ما اخلي فيهو إلا صلاح نمر .
* اشيل البينفع مع الهلال والما بينفع بسجلهم لأندية تانية .
* ضر كده بس .
* افتحوا ملف رمضان عجب فهو (مهمل) .
* رمضان عجب سنعود لملفه في الأيام القادمة إن شاء الله .
* وغايتو جنس غايتو .
* و..و..
* ومنايا ليك ما وقف واتمنيت انا ……. (أسبوع بس مرافق عشان تعرف حاجة) .
كانت هذه تفاصيل خبر ببكي لكن ما بعرف يشتكي !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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