ببكي لكن ما بعرف يشتكي !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ليس هنالك مستشفى في العالم توجد فيه (كدايس) إلا في السودان .

* في السودان (الكدايس) في المستشفى أكتر من الدكاترة .

* (كديس) قصاد كل (مريض) .

* الكديس بجيك في العنبر أكتر من الطبيب .

* لو الدكاترة بمروا على العنابر بنفس مرور الكدايس ما كان في زول مات بالإهمال.

* مرة بتذكر كنا في مستشفى أم درمان ، والطبيب المفروض يجي ماري ٩ صباحا ، قاعدين لحدي الساعة ٣ الطبيب ما جا .

* وكل شوية نمشي مكتب (المدير الطبي) نسأل عن مرور طبيب الهناء ده .

* المدير الطبي يقول لينا : الدكتور بجي ماري عليكم شوية كده .

* المهم .. في كديس لونو (أبيض جدا) ، الكديس ده في جسمو في (خط أسود) حوالين الرقبة.

* كل نص ساعة الكديس ده بجي ماري علينا في العنبر .

* وأنا كل ما اشوفو واشوف الخط الأسود في رقبتو أقول الدكتور جا بسماعتو.

* والله صحي.

* قلت يمكن المدير الطبي رسل لينا (الممرض ده) .

* اصلو كان كديس أنيق وواثق من روحو.

* في كدايس في مستشفى أم درمان عادي ممكن تشيل منك (عينة للدم) و(تركب ليك الفراشة) .

* داير تكره حياتك جرب إنك تكون مرافق وتنوم في المستشفى .

* ح تطلع (عيان) والله.

* تدخل (مرافق) لكن بتمرق (عيان).

* تنوم في الأرض ، تأكل مع الكديس في (طبق واحد) ويجي الباعوض يأكل منك الاكلتو انت قبل شوية .

* نوم الأرض معروف في المعسكرات العسكرية بالنسبة للمستجدين.

* ومعروف في المستشفيات السودانية بالنسبة للمرافقين .

* لكن نوم الأرض بالنسبة للمحترفين في كرة القدم .. ده جديد علينا .

* محترف المريخ الغاني رشيموند أخرج الهواء الساخن في حوار مع موقع (خبرك) نشرته صحيفة (قوون) .

* بكى وشكى المحترف الغاني من الظروف الكارثية التي يعيشها الآن.

* قال داير يفسخ عقدو ويرجع بلدو .

* ليه ؟

* قال بيعاني في التواصل مع أعضاء المجلس وادم سوداكال حظر رقمو .

* قال بيعاني في الأكل وموية ما في .

* والسكن ما فيهو (مولد كهربائي) والكهرباء اليوم كلو قاطعة .

* قال بينوم علي الأرض.

* الأخ (مرافق) ولا حاجة ؟

* انت محترف ولا (مرافق مريض) عشان تنوم في الأرض؟

* الحمد لله الزول ده ما قال : (والكدايس كتيرة) .

* الوضع العايش فيهو محترفكم ده اخير منو يمشي يسكن في حوادث أم درمان .

* ده وضع تنقصه (الكدايس فقط) .

* وتعال اناقشك .

* الجابرك شنو على ده كلو؟

* يعني خلاص المريخ من بطولاتو ولا من مشاركاتو الأفريقية؟

* الجابرك شنو على العيشة دي ؟

* ده محترف ما محترم بس ، لو محترم يفترض يمشي السفارة ويمشي الإتحاد العام ويقلع جوازو بالرجاله ويسافر .

* قاعد لشنو ؟

* الزول بتمسك بحاجة فيها فايدة .

* معقولة لا تأكل ولا تشرب وتنوم في الأرض ورقمك محظور!!

* لشنو وعشان منو يا اللخو؟

* عشان المريخ الشهير ب(الإصيفر) الوصيف البيشارك في الابطال (صحبة راكب) وبعد ده بيطير من التمهيدي ؟

* بالغت والله .

* محترف مسكين والله .

* لا بيعرف يشتكي ولا بيعرف أتصرف.

* خليك كده .. ارقد في الأرض لما تلقى سوداكال فات .

* الآن الفرصة كبيرة بالنسبة للهلال من أجل ضم المبرزين بكشف المريخ .

* إذا كان ده محترف تتم معاملته بهذه الطريقة يبقى المؤكد كل اللاعبين (بطونهم طامة من المريخ) .

* أول حاجة يفترض الهلال يمنح هذا الغاني رشيموند غرفة في فندق الجوهرة الزرقاء .

* خلوهو يجي يقعد لحدي ما الله يفرجها ليهو .

* لانو دي سمعة بلد في النهاية .

* ما ممكن الراجل جاكم محترف فجأة يلقى نفسو (مشرد) .

* لقى نفسو (مرافق) .

* اقيفوا مع هذا الغاني يا هلالاب .

* نقيف معاهو من باب الأخلاق بس .

* وندخل في مفاوضات مباشرة مع رمضان عجب ومحمد الرشيد .

* المريخ قاعد في السهلة الأيام دي .

* والله أنا لو كنت محل السوباط المريخ ده ما اخلي فيهو إلا صلاح نمر .

* اشيل البينفع مع الهلال والما بينفع بسجلهم لأندية تانية .

* ضر كده بس .

* افتحوا ملف رمضان عجب فهو (مهمل) .

* رمضان عجب سنعود لملفه في الأيام القادمة إن شاء الله .

* وغايتو جنس غايتو .

* و..و..

* ومنايا ليك ما وقف واتمنيت انا ……. (أسبوع بس مرافق عشان تعرف حاجة) .