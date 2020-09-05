لجان الكيزان المريخية وديمقراطية الهلال..!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* يجب علينا قبل كل شئ الاعتراف بان ظرف تفشي وباء كرونا في كل انحاء العالم هو الذي فرض على اتحاد الكرة السوداني التدخل لتعيين لجنة تطبيع لتسيير العمل في نادي الهلال، وذلك بعد اعتذار اخر رئيس منتخب عن قبول التكليف الذي لا تتعدى مدته 4 شهور.. وبعدها تعود الديمقراطية لترفرف في السماء الزرقاء..

* وبعيدا عن المكاواة، والهبل، والعبط، وعبارات الاستظراف التي يتعامل بها الدخلاء على بلاط صاحبة الجلالة، فان لجنة التطبيع الهلالية وفي الوقت الذي شرعت في عملها بداية من الاعداد لاجازة النظام الاساسي، والترتيب لعقد الجمعية العمومية، في هذا الوقت بالذات، نتابع الاصوات (الشاذة) وهي تتعالى بالاعتراض..!!

* وكالعادة ظهر هواة اللجوء للحيلة البائسة البالية القديمة والمتعلقة بوصم رئيس لجنة التسيير الهلالية بانه مريخي.. وهنا كدت ان اسقط على ظهري من الضحك خاصة بعد ما تذكرت ما قيل عن الرئيس الطوالي للمريخ الذي اشيع انه كان هلاليا مفتون بالازرق (يلصق) صور نجومه في دولابه الخاص..

* وتابعنا هجوما هلاميا ضد البروف شداد من جانب المطبلاتية اعداء النجاح ومن خلفهم الصفاقة الذين شيعوا الديمقراطية في نادي المريخ الى مثواها الاخير ثم طفقوا يرددون عبارات باهتة وقميئة لا معنى لها الا في خيالاتهم المريضة..!

* لقد تابعنا كيف قاتل مطبلاتية الاحمر ومن خلفهم الصفاقة لاجل ابعاد المريخ عن الشئ المسمى بالديمقراطية وظلوا لاكثر من عقدين في حالة هرولة متواصلة لوزراء حكومة الكيزان طلبا للجان التعيين البائسة..

* وعلى الرغم من ان المريخ لم يحصد غير الدمار والخراب من لجان التسيير الكيزانية المتعاقبة الا ان اصحاب المصالح كانوا من اكثر الداعمين والمساندين لها..

* ظل المطبلاتية يمارسون الكذب لاكثر من عقدين، ويوزعون الوهم بين عشاق المريخ ومن خلفهم ترسانة تضم عدد مقدر من الصفاقة، ويؤكدون ان النادي الاحمر لم ولن يعرف اي مرحلة من مراحل الاستقرار الا على يد لجان التسيير التي كان للوالي نصيب الاسد منها.. و.. (مرت الايام)..!!

* للاسف، وبعد ذهاب الوالي الرئيس الطوالي، بارادته عن رئاسة النادي بدات الفضائح في الظهور وكان للاشكاليات المالية الخرافية التي تابعناها في شكل شكاوى وصلت للفيفا ولدرجة تعرض الاحمر لعقوبة حرمته التعاقد مع اي لاعب اجنبي، وتاكدنا مع القاعدة من حجم الوهم الذي احدثه التجار والسماسرة..!!

* حتى بعد ما اقترب المريخ من العودة الى سكة الديمقراطية الغائبة عن دياره لسنوات طويلة وجدنا السماسرة وهم بضعون الكثير من العقبات ويصنعون المثير من الازمات لتعطيل العجلة وتحويل مجراها الى ناحية لجان التسيير (الفرمالة القديمة) التي كانت كالدجاجة التي تبيض لهم ذهبا..!!

* سار رجال المريخ الاصلاء بناديهم باصرار كبير وبخطوات ثابتة حتى وصلوا الى مرحلة عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جدبد بعد ما كاد الشعب الاحمر ان ينسى ملامح الديمقراطية نسبة لابتعاده عنها لسنوات طويلة وبطريقة مسيئة لا تتناسب ووضعيته كاحد الاندية الكبيرة داخل السودان وخارجه..

* وعلى الرغم من ان باب الترشح لمجلس اﻻدارة كان مفتوحا امام الجميع بما في ذلك هواة التنظير الا ان كل من كان يدعي عشق الكيان فر هاربا تاركا فرصة ذهبية لخدمة الكيان في اشارة حملت معها كثير من التوضيحات التي كانت غائبة عن العشاق..!!

* ولانهم لا يعرفون غير تصفية الحسابات، وبث الحقد والكراهية لم يكن غريبا ان نتابعهم وهم يتملحسون لادم سوداكال ويهاجمون البروف شداد ويدعون الحرص على مصلحة المريخ

التي هم الابعد عنها..!!

* لن ننسى لهواة تدمير المريخ نهجهم التخريبي وهرولتهم الى وزير الشباب الولائي بحثا عن قرار تعيين لجنة تسيير على انقاض مجلس شرعي منتخب فظهر اسم محمد الشيخ مدني الذي مسح كل تاريخه بمجرد شروعه في خطوة اقتحام دار النادي بواسطة الشرطة (تصوروا) وكان نتاج ذلك الصراع المفتعل سقوط الاحمر للمرة الثالثة تواليا من التمهيدي..!!

* لقد اثبتت الايام ان مطبلاتية الاحمر انما هم في الاصل عشاق لسياسة التمكين ولم لا وهم من ابناء المؤتمر اللاوطني، تربوا وترعرعوا في احضانه، وكونوا ثرواتهم بمساعدات مباشرة وغير مباشرة.. وما تمجيدهم لقادة الانقاذ الا بيان عملي لفسادهم.. ولنا عودة باذن الله.

* لا تزال قصة (سيدنا يوسف) تحاصر عقلي.. وبالتحديد مشهد مجموعة الكهنة الذين يعرف كل واحد منهم درجة الوهم التي يتعامل بها (كبيرهم اليخماو) ورغم ذلك يصرون على التسبيح بحمده ليل نهار رغم علمهم بانه موهوم، وهم يفعلون ذلك من باب الحرص على مصالحهم وما اكثر مثل تلك النوعية في زماننا الحالي..!!

* تخريمة اولى: رحم الله عمنا الراحل المقيم الهادي نصر الدين الذي انتقل الى جوار ربه الاربعاء.. الراحل – الذي عاشرناه بحي ودنوباوي – كان احد علامات مدينة ام درمان اشتهر بعلاقاته الواسعة، ومجاملاته الدائمة، وقفشاته.. اللهم ارحم عمنا الهادي واسكن فسيح جناتك.

* تخريمة ثانية: نكرر ماذكرناه من قبل: يا خوفي على المريخ من المطبلاتبة وما سيحدث له غدا، وكل ما اتمناه ان لا تصدق توقعاتنا ويفقد الاحمر بريقه الموسم المقبل، وربنا يستر ويجيب العواقب سليمة..!!

* تخريمة ثالثة: يواصل الكيزان سياساتهم التدميرية وبدرجة واحدة في الاقتصاد والفن والرياضة ونادي المريخ..!!

* حاجة اخيرة: اي ترزي (انتهازي) تحول الى تفصيل ثياب (الثورة)، واللي ما يشتري يتفرج..!!