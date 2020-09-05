ماذا تعني كلمة وطن يا هؤلاء ؟.. بقلم صلاح الاحمدى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هو ليس مجرد خانة في بطاقة الهوية ولا كلمة نرددها بحماس فى اغنية ولا حتى راية نرفعها فى مباراة كروية .

هو واكبر واعمق واعظم كل ذلك .

هو ذكرياتك المحفورة فى شوارعه وايامك المنسوجة فى دروبه ومستقبلك الذي يتشكل فى غصونه هو عمرك الذي يمضي تكبر فيه ويكبر بك .

الوطن يعنى الحرية تشعر فيه وكانك طائر يغرد بما يحلو له حتى لو كان ذلك خارج السرب فلا احد يتهمك بالعمالة والخيانة ليكتم صوتك ويفسح المجال لاخر اكثر نفاقا وطربا لمن يريد!

وطن يعنى الاحساس بالامان فلا خوف فيه من سجن ولا فزع من سجان

ليس فيه بريء يدان ولا فاسد ينعم برغد العيش ويترك لفساده العنان .

وطن يعنى الكرامة المصانة دوما دون تجريح والكبرياء المحمي من دنس الاهانة والتعذيب لا نخشي فيه من دخول قسم شرطة ولا نتعرض فه للاهانة من ضابط او رجل مرور ولا نقع فيه تحت جبروت القضاء

وطن يعنى العدل والمساواةدون تميز من حق ابن الغفير فيه ان يصبح قاضيا ومن حق المراة ان تصبح رئيسا وطن لا تجاهل ولا تهميش لافضل على مواطن على اخر وطن يجمعنا جميعا

الوطن لا ينام فيه احد جائعا ولا يموت فيه مريض لا يملك ثمن علاجه ولا ينتحر فيه شاب لا يجد عملا ولا يلقي فيه الاف باجسادهم فى قوارب الموت هربا من جحيمه

معنى الوطن عرفه الكل كل من شارك فى استقلاله حزب امة اتحادى شيوعي بعثي ناصري كلنا نهتف ارفع راسك انت سودانى كلنا نهتف بحماس لم يدر فى خاطر اي منا ان ياتى يوم يكون فيه التنازل عن الجنسية هو ثمن الحرية بعد ان تحول الوطن لسجن كبير للاسف فقد الكثير من الامل فلم يعد غريبا ان يضيع معنى الوطن