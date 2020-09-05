عليكم السلاااااام.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*توقيع السلام بالاحرف الاولي

*هو توقيع لطموحاتنا باحرفها الاولي

*فتعددية الاعراق عندنا يجب ان تكون امرا ايجابيا يجمعنا في سودانويتنا ويميزنا بالثقافات المختلفه الممتزجة ببعضها

*ويدفعنا للتميز والتحيز لاختلاف سحناتنا التي تجعل من شعبنا اجمل كوكتيل

*واختلاف عرقياتنا يجب ان لايكون سالب الاثر علينا ليغرز في النفوس تفرقة لا اساس لها ولانفع منها

*وبالتالي تعصبنا لجهويتنا امرا سالب يجعل الوطن مقسما علي اهل المناطق

*ايها الناس

*لن نسمح لفرد منا ان يفرض ثقافته علي الآخرين

*لان تعدد ثقافاتنا هو اغلي ثرواتنا

*فالثقافة روح لاتعرف السلب ولا الاستسلام

*لذا يكون السلآم معني مقدس ويكون الاستسلام معني يستحقر الانسانية فينا

*عليه تعالوا نمارس سودانويتنا بقبولنا لبعضنا البعض بكل رحابة صدر وفخر

*وما احلاها لهجاتنا المختلفه ولغاتنا ولكناتنا ولجنتنا وفلجتنا وحلاة لساننا لما يطلع من الثاء

*وبمناسبة لهجاتنا دي احكي ليكم نكتة

*قديما قالوا في الاسطورة

*عند خلق البشرية

*الخلق دي واقفة ارتال ارتال

*جوا ناس سمحيييين

*بيوض وشعرهم اسود

*بتشابهوا

*قدر قدر(بفتح القاف وضم الدال)

*قالولم خلقوكم شنو ياناس؟

*قالوا خلقونا فرنسيين

*قالولم امشوا اتكلموا فرنساوي

*اها

*جوا ناس تانيين

*طواااال وشعرهم اشقر

*سماحة الدنيا دي عليهم

*عيونهم خضر

*خشومهم ودعة بس

*متفقين مامختلفين

*قالولم خلقوكم شنو يا السمحين؟

*قالوا خلقونا المان

*قالولم امشوا اتكلموا الماني

*اها

*وجوا ناس تالتين

*اللون ابيض والشعر اسود والاحجام قدر بعضن حلاة الدنيا دي عليهم

*بناتهم سايقات عجلات

*بتشابهن

*متفقين مامختلفين

*قالولم خلقوكم شنو يا الزينين؟

*قالوا خلقونا انجليز

*قالولم امشوا اتكلموا انجليزي

*كل البشرية دي مرت بالحتة دي

*وجينا نحنا

*هييييع

*طوال وقصار

*هييع انا خوك انت

*جينا زرق وحمر

*جينا

*هيييع

*ممسحين وغبش

*شينين ونايرين

*جينا

*سمان وضعاف

*جينا

*مضقلمين ومدردمين

*جينا

*كلو واحد شبهو براهو مانا متشابهين

*جينا

*مختلفين ما متفقين

*جينا

*قالولنا خلقوكم شنو ياناس؟

*قلنالم خلقونا سودانيين

*قالولنا امشوا انضموا علي كيفكم

*ومن هنا جات لأ وهوء وكو وابدا وابيت

*الف كلمة والف لهجة والمعني واحد

*دي في حد ذاتها سودانويتنا الميزتنا من يوم خلقت البشرية

*ايها الناس

*حيرنا العالم

*والمهم ان نحير راوي قصة الاسطورة

*ونثبت ليهو انو اختلاف سحناتنا ولهجاتنا وعاداتنا وثقافاتنا هو سبب وحدتنا وتمسكنا ببعضنا

*لا لسلام مشروط

*لا لقبلية بغيضة تفرقنا

*لا لجهوية تنبت قبلية تؤجج الصراع

*نحن شركاء علي الشيوع في وطن واحد

*حكم ذاتي لجهة يعني جهوية تقود لقبلية تودينا التوج ويتوزع وطننا تورتة تتاكل مع رشفات شاي لبن مقنن بره البلد

*خلونا نحب بعضنا من جوة

*البرة ماضروري

*فسخ وجلخ وشعر تركيبة مابغير حقيقة سودانويتنا

*وحلاة الخضرة لما تروق

*والخضرة مابتروق الا البلد تخدر سهولها وقلوب ناسها

*مرحب بالسلام من جوووة القلوب

*مرحب بسلام مافيهو كبير ولاصغير

*مرحب بسودانويتنا

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*بكت امدرمان بطوابيها وروابيها وبكينا

*نعزي فيها وتعزي فينا

*رحل الهادي نصر الدين ياوالينا

*وزير الرعاية الاجتماعية فينا

*وكمبيوتر سجل امدرمان المدني الضامينا

*الهادي كان بعرفنا بمجرد نظرة في عينينا

*رحمك الله ياهادي يارايق يا هنا امدرمان حايمه برجلينا وسطينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال وكت اللحس اخوان ووكت الحساب المان

والي لقاء

سلك