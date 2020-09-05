عليكم السلاااااام.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*توقيع السلام بالاحرف الاولي
*هو توقيع لطموحاتنا باحرفها الاولي
*فتعددية الاعراق عندنا يجب ان تكون امرا ايجابيا يجمعنا في سودانويتنا ويميزنا بالثقافات المختلفه الممتزجة ببعضها
*ويدفعنا للتميز والتحيز لاختلاف سحناتنا التي تجعل من شعبنا اجمل كوكتيل
*واختلاف عرقياتنا يجب ان لايكون سالب الاثر علينا ليغرز في النفوس تفرقة لا اساس لها ولانفع منها
*وبالتالي تعصبنا لجهويتنا امرا سالب يجعل الوطن مقسما علي اهل المناطق
*ايها الناس
*لن نسمح لفرد منا ان يفرض ثقافته علي الآخرين
*لان تعدد ثقافاتنا هو اغلي ثرواتنا
*فالثقافة روح لاتعرف السلب ولا الاستسلام
*لذا يكون السلآم معني مقدس ويكون الاستسلام معني يستحقر الانسانية فينا
*عليه تعالوا نمارس سودانويتنا بقبولنا لبعضنا البعض بكل رحابة صدر وفخر
*وما احلاها لهجاتنا المختلفه ولغاتنا ولكناتنا ولجنتنا وفلجتنا وحلاة لساننا لما يطلع من الثاء
*وبمناسبة لهجاتنا دي احكي ليكم نكتة
*قديما قالوا في الاسطورة
*عند خلق البشرية
*الخلق دي واقفة ارتال ارتال
*جوا ناس سمحيييين
*بيوض وشعرهم اسود
*بتشابهوا
*قدر قدر(بفتح القاف وضم الدال)
*قالولم خلقوكم شنو ياناس؟
*قالوا خلقونا فرنسيين
*قالولم امشوا اتكلموا فرنساوي
*اها
*جوا ناس تانيين
*طواااال وشعرهم اشقر
*سماحة الدنيا دي عليهم
*عيونهم خضر
*خشومهم ودعة بس
*متفقين مامختلفين
*قالولم خلقوكم شنو يا السمحين؟
*قالوا خلقونا المان
*قالولم امشوا اتكلموا الماني
*اها
*وجوا ناس تالتين
*اللون ابيض والشعر اسود والاحجام قدر بعضن حلاة الدنيا دي عليهم
*بناتهم سايقات عجلات
*بتشابهن
*متفقين مامختلفين
*قالولم خلقوكم شنو يا الزينين؟
*قالوا خلقونا انجليز
*قالولم امشوا اتكلموا انجليزي
*كل البشرية دي مرت بالحتة دي
*وجينا نحنا
*هييييع
*طوال وقصار
*هييع انا خوك انت
*جينا زرق وحمر
*جينا
*هيييع
*ممسحين وغبش
*شينين ونايرين
*جينا
*سمان وضعاف
*جينا
*مضقلمين ومدردمين
*جينا
*كلو واحد شبهو براهو مانا متشابهين
*جينا
*مختلفين ما متفقين
*جينا
*قالولنا خلقوكم شنو ياناس؟
*قلنالم خلقونا سودانيين
*قالولنا امشوا انضموا علي كيفكم
*ومن هنا جات لأ وهوء وكو وابدا وابيت
*الف كلمة والف لهجة والمعني واحد
*دي في حد ذاتها سودانويتنا الميزتنا من يوم خلقت البشرية
*ايها الناس
*حيرنا العالم
*والمهم ان نحير راوي قصة الاسطورة
*ونثبت ليهو انو اختلاف سحناتنا ولهجاتنا وعاداتنا وثقافاتنا هو سبب وحدتنا وتمسكنا ببعضنا
*لا لسلام مشروط
*لا لقبلية بغيضة تفرقنا
*لا لجهوية تنبت قبلية تؤجج الصراع
*نحن شركاء علي الشيوع في وطن واحد
*حكم ذاتي لجهة يعني جهوية تقود لقبلية تودينا التوج ويتوزع وطننا تورتة تتاكل مع رشفات شاي لبن مقنن بره البلد
*خلونا نحب بعضنا من جوة
*البرة ماضروري
*فسخ وجلخ وشعر تركيبة مابغير حقيقة سودانويتنا
*وحلاة الخضرة لما تروق
*والخضرة مابتروق الا البلد تخدر سهولها وقلوب ناسها
*مرحب بالسلام من جوووة القلوب
*مرحب بسلام مافيهو كبير ولاصغير
*مرحب بسودانويتنا
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*بكت امدرمان بطوابيها وروابيها وبكينا
*نعزي فيها وتعزي فينا
*رحل الهادي نصر الدين ياوالينا
*وزير الرعاية الاجتماعية فينا
*وكمبيوتر سجل امدرمان المدني الضامينا
*الهادي كان بعرفنا بمجرد نظرة في عينينا
*رحمك الله ياهادي يارايق يا هنا امدرمان حايمه برجلينا وسطينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال وكت اللحس اخوان ووكت الحساب المان
والي لقاء
سلك
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