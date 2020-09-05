مدير الكهرباء السابق امام محكمة الفساد بشراء كرين بمليون ونصف المليون يورو

حددت محكمة الفساد بالخرطوم جلسة يوم 7\9\2020 وذلك للسير في اجراءات محاكمة مدير الكهرباء السابق والمدير المالي وذلك لمخالفتهم شروط الشراء للمؤسسات والشركات الحكومية بطرح ما يراد في اعلان واختيار الانسب من العطاءات. وكان المدير السابق للكهرباء والمدير المالي قد قاما بحسب صحيفة الدار بشراء كرين ورافعة من شركة اجنبية بقيمة مليون ونصف المليون يورو دون اتباع الاجراءات اللازمة بالبيع والشراء للشركات والمؤسسات الحكومية وحددت محكمة الفساد جلسة لسماع قضية الاتهام حيث يمثل الدفاع مكتب الدكتور عادل عبد الغني المحامي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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