وزير الداخلية يقف على سحب أشجار سقطت بشارع النيل

تفقد وزير الداخلية الفريق أول الطريفي أدريس ومدير دائرة مرور ولاية الخرطوم اللواء أمير عبد المنعم أمس الجمعة، تفقد عدداً من شوارع الخرطوم، ووقف على سحب الأشجار التي سقطت بشارع النيل مع وزارة البنى التحتية بولاية الخرطوم وشرطة الدفاع المدني بحسب صحيفة اليوم التالي. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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