اغرب انتقام.. يذبح مئات الابقار بكسلا

الاحداث التي شهدتها منطقة كسلا من حرائق وقتل أخرت بانسان الولاية وبذلت الحكومة جهودا كبيرة من اجل اعادة الحياة لطبيعتها بتواجد وزير الداخلية لاطفاء النيران اما اغرب انتقام كانت بذبح المئات من الابقار في عملية انتقام غير مبررة ضد الحيوان الذي لا ذنب له بعداء الانسان للانسان.

وجسدت هذه المذبحة للابقار بحسب صحيفة الدار صورة للانسان ضد الحيوان الذي يطعم البشر من لحمه ويروى بلبنه الانسان وصادفت هذه المذبحة استياء وسط كافة المواطنين اما صاحب المزرعة والابقار نسأل الله له السلامة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)