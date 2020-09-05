المهنيين: اتفاق حمدوك والحلو خطوة مهمة على طريق السلام الشامل

رحب تجمع المهنيين السودانيين باتفاق المبادئ بين السلطة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، واصفاً الخطوة بالهامة على طريق السلام الشامل.

وقال التجمع إن تولي السلطة التنفيذية للمحادثات تعتبر قفزة إلى الأمام على طريق السلام، الذي يتصدر أولويات الانتقال من سودان النخب والامتيازات إلى سودان المجموع. وأضاف “نثمن هذه الخطوة الكبيرة من جانب الحكومة ورئيس الوزراء ونرى فيها وصلاً للإعلان السياسي الذي وقعه تجمع المهنيين السودانيين مع الحركة الشعبية شمال في يوليو المنصرم”.

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وأوضح التجمع بحسب صحيفة المواكب، أنه يتطلع إلى أن تكلل المفاوضات بالاتفاق الشامل وتمتد لتشمل رفقاء الكفاح في حركة تحرير السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)