نجود حبيب تفتح (أبواب الخير)

أطلقت المذيعة نجود حبيب مبادرة أبواب الخير لمساعدة المتضررين بالسيول، وقالت نجود إن ما تمر به بعض المناطق في مختلف أنحاء البلاد يتطلب تضافر الجهود وإحياء قيم التكافل، وأضافت من خلال حلقة خاصة بثتها الزرقاء أن الكوارث ظلت عبر التاريخ موحدة للشعب السوداني ومفجرة لقيمه النبيلة في التكاتف والتعاضد، متمنية أن تمر الظروف التي تمر بها البلاد على خير.
وبحسب صحيفة آخر لحظة يذكر أن نجود حبيب أطلقت من قبل العديد من المبادرات الإنسانية وظلت فاعلة في الكثير من المجموعات الطوعية وتم تكريمها أكثر من مرة في احتفالات مجموعة قلوبنا ليكم الثقافية الخيرية كسفيرة للتطوع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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