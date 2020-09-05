نانسي عجاج تحتفل بعيد ميلاد (حلم)

احتفلت الفنانة نانسي عجاج بمناسبة مرور عام على ميلاد أغنيتها “حلم” التي أطلقتها مطلع سبتمبر من العام الماضي، والتي كتبها الشاعر فيصل عبد الحليم ولحنتها نانسي عجاج.

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جمهور نانسي على منصات التواصل الاجتماعي شاركها الاحتفال بالمناسبة التي تزامنت بحسب صحيفة آخر لحظة، مع التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام بين الحكومة والجبهة الثورية وعدد من الحركات المسلحة في جوبا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)