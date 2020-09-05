حركة عبد الواحد: سلام جوبا تكرار للاتفاقيات السابقة

جددت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور أمس، رفضها لتوقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير في تصريح لمصادر إن رأينا في منبر جوبا وضحناه من البداية، ولا جديد في التوقيع بالأحرف الأولى أو النهائي، وأضاف “كله تكرار للاتفاقيات الجزئية السابقة التي انتهت بتقاسم السلطة والحصول على مناصب وظلت الأزمة ماثلة دون حل”.
وأكد الناير بحسب صحيفة المواكب، أن تاريخ الاتفاقيات الجزئية يكرر نفسه لا أكثر، وهو لا يختلف عن منابر العهد المباد، وأوضح أن الاتفاق الموقع مع الجبهة الثورية مصيره لن يختلف عن مصير عشرات الاتفاقيات الجزئية التي فشلت في تحقيق السلام والاستقرار وأطالت من أمد الأزمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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