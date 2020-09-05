عاجل.. الصادق المهدي: البلاد تعاني شللاً إقتصادياً وتمدد في مهام المجلس السيادي

قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي في المنتدى السياسي لـ (صحيفة الإنتباهة)، بحسب صحيفة السوداني، إن البلاد تعاني شللاً إقتصادياً وتمدداً في مهام المجلس السيادي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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