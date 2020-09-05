“ساريا” تنفذ مبادرة تكافلية لدعم متأثري السيول والفيضانات بالخرطوم

نفذت مجموعة ساريا الصناعية- إحدى شركات المنظومة الدفاعية، مبادرة تكافلية لدعم متأثري السيول والفيضانات بالخرطوم، بتقديم معينات للأهالي.
وأعلن مدير عام المجمع محمد نصر الدين بحسب صحيفة الصيحة، عن تقديم حوالي (5) آلاف جوال بلاستيك ليتم استخدامها في التروس لدرء خطر المياه، وأشار إلى أن المنظومة ترتب لتقديم دعم أكبر لكنه انتقد عدم وجود جسم أو آلية توضح حجم الاحتياج ونوعه، وشدد على ضرورة أن تكون الحوجة مفهومة ومعلومة على مستوى الكوارث لكي تحدد كل جهة قدرتها على المساهمة.
من جانبه، استحسن مقرر لجنة توتي لدرء السيول والفيضانات مجتبى الحاج، المبادرات التكافلية ودور الأجهزة النظامية، وأكد أن المياه غمرت جزء من المنازل ولم تتسبب في خسائر، ونوه إلى إجلاء سكان المنازل المغمورة لدى أسر أخرى، وأشار إلى أن تكرار الفيضانات والسيول أكسبهم مهارة التعامل مع درء مخاطره وتوارثتها الأجيال. وأوضح مجتبى أن الخطر ما زال ماثلاً بعد تسرب المياه أسفل التروس، وقال إن مدهم بالمعلومات عن مستوى منسوب البحر من قبل وزارة الري والرصد بسنار أفادهم في عمل الاحتياط اللازم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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