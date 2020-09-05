شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وقع انفجار هائل بمصنع في العاصمة البريطانية لندن، أمس الجمعة، طلبت السلطات على إثره إجلاء المئات.
وقالت قناة “RT” على يوتيوب إن الانفجار أعقبه حريق في المنطقة الصناعية بمقاطعة كينت شرق العاصمة لندن، ما تطلب إجلاء 200 شخص من منازلهم خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة.
وتسبب الانفجار الذي أعقبه أصوات دوي متكررة، بإيقاظ السكان حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، حيث شوهدت ألسنة اللهب في الوحدة الصناعية وسط تصاعد أعمدة الدخان.
وطلب رجال الإطفاء من سكان البلدات المجاورة تجنب التوجه إلى المنطقة وأغلقوا عدداً من الطرقات بينما كانت تتعامل خدمات الطوارئ على إخماد الحريق.
سبوتنيك
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